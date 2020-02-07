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07.02.2020 18:38
Рубрика: Культура

Российская певица выступит на "Оскаре"

Текст: Сусанна Альперина
Анна Бутурлина Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Анна Бутурлина Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Анна Бутурлина Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В рамках 92-й церемонии вручения "Оскар", которая состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе, на сцене театра Dolby выступит российская джазовая певица. Это Анна Бутурлина - официальный русский голос Эльзы из анимационного фильма компании Disney "Холодное сердце 2".

Фото: Heyday films / Columbia Pictures
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Анна представит песню "Into the Unknown" ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран: Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия), Takako Matsu (Япония), Carmen Sarahi (Мексика), Lisa Stokke (Норвегия), Kasia Laska (Польша), Gisela (Испания), Gam Wichayanee (Таиланд). Композиция "Into the unknown" из фильма  "Холодное сердце-2" номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Послушать трек "Into the Unknown" на 29 языках можно по ссылке.

Напомним, что приключение Disney "Холодное сердце 2" стало самым кассовым анимационным фильмом 2019 года. По итогам проката фильма в России и СНГ сборы превышают 2,09 миллиарда рублей. Данный результат позволил картине войти в тройку лидеров по сборам среди анимационных лент, когда-либо выходивших в прокат в России и СНГ.

Продолжение истории о приключениях Анны и Эльзы стало и самым кассовым анимационным фильмом за всю историю мирового проката, собравшим более 1,387 миллиарда долларов США. Из них 427,8 миллиона в бокс-офисе США, а в международной кассе - 959,9 миллиона долларов США. Анимационный фильм Disney "Холодное сердце 2" был переведен на 45 языков. И это тот случай, когда русский дубляж оказался на редкость удачным. И исполнение песен на русском языке - также.

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2020

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