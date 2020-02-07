Рыболовецкое судно с египтянами подорвалось на мине в Красном море

В международных водах Красного моря рыболовецкое судно подорвалось на мине. Трое из шести находившихся на его борту египтян погибли.

Об этом сообщил официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики. Утром пятого февраля ВМС коалиции получили сообщение о терпящем бедствие траулере. Троих рыбаков удалось спасти, пишет ТАСС.

В произошедшем полковник обвинил хуситов. Установленные ими морские мины создают серьезную угрозу судоходству и международной торговле на юге Красного моря и в Баб-эль-Мандебском проливе. Аль-Малики также отметил что коалиция занимается нейтрализацией мин. Уже обнаружено и уничтожено 137 мин.