В Приамурье возобновили поставки китайских овощей и фруктов

В Амурскую область вновь начнут доставлять овощи и фрукты из Китая.

"По результатам работы координационного совета было предложено возобновить международные грузовые перевозки через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ и Поярково-Сунькэ с 7 февраля", - говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Решено, что доставка продуктов будет осуществляться только на российских автомобилях. Машины будут приезжать в Хэйхэ, загружаться и в этот же день возвращаться обратно. Такой режим сохранится до 1 марта.

Постановлением правительства РФ российско-китайская граница в шести дальневосточных субъектах закрыта с 21 января 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции, вспышка которой началась в Китае.

Эти меры вызваны особыми эпидемиологическими обстоятельствами и носят исключительно временный характер.