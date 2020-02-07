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07.02.2020 07:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье возобновили поставки китайских овощей и фруктов

Текст: Александр Ярошенко

В Амурскую область вновь начнут доставлять овощи и фрукты из Китая.

Фото: AP Photo/Vincent Yu
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"По результатам работы координационного совета было предложено возобновить международные грузовые перевозки через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ и Поярково-Сунькэ с 7 февраля", - говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Решено, что доставка продуктов будет осуществляться только на российских автомобилях. Машины будут приезжать в Хэйхэ, загружаться и в этот же день возвращаться обратно. Такой режим сохранится до 1 марта.

Постановлением правительства РФ российско-китайская граница в шести дальневосточных субъектах закрыта с 21 января 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции, вспышка которой началась в Китае.

Эти меры вызваны особыми эпидемиологическими обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Распространение нового коронавируса

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