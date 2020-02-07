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07.02.2020 09:38
Рубрика: Экономика

Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Текст: Евгений Гайва
Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.

"Несмотря на существенные вложения в российскую науку со стороны государства, данная сфера остается недостаточно продуктивной, не формирует собственную научно-технологическую основу для создания и реализации приоритетов, реагирования на "большие вызовы", стоящие перед обществом и государством, не выступает драйвером для социально-экономического развития", - говорится в докладе (есть в "РГ").

Показательны данные, которые приводят аудиторы. По итогам 2017 года Россия занимала 10 место в мире по затратам на науку, а по абсолютным масштабам занятости в науке даже была в числе лидеров. При этом, по количеству патентных заявок отстает от США почти в 16 раз, а от Китая - в 38 раз.

Причины низкой продуктивности российской науки аудиторы видят в том, что система мер господдержки существует на основании отдельных решений президента и правительства, а не закреплена законодательно.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Отдельные нормативные правовые акты в сфере науки содержат ссылки, в том числе в части полномочий и ответственности, на прекратившие деятельность федеральные органы исполнительной власти", - отметили в контрольном ведомстве.

Еще один фактор - низкая заинтересованность в результатах научных исследований со стороны российского бизнеса. В других развитых странах именно этот фактор стимулирует развитие науки. Вложения в науку в России со стороны бизнеса серьезно отстают от государственных инвестиций, а в некоторых других странах, наоборот, опережают. Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.

Счетная палата предлагает создать комплексную систему мониторинга результатов исследовательской деятельности.

При этом, аудиторы считают необходимым принять меры по увеличению бюджетных ассигнований на развитие научной инфраструктуры и кадрового потенциала, в том числе в части увеличения уровня заработной платы исследователей. Также нужно принять меры по повышению эффективности центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок.

Кроме того стоит обеспечить согласованность мероприятий нацпроектов "Наука", "Образование", "Жилье и городская среда" на территориях регионов страны. В частности, нужно согласование создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры для молодых ученых, с мероприятиями по развитию городской среды, повышению доступности жилья и модернизации инфраструктуры ЖКХ.

Экономика Отрасли Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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