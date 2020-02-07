Шарлиз Терон: "Оскар" и красные ковры - это десерт

В Голливуде Шарлин Терон считают королевой перевоплощений, ей по плечу любой жанр. На недавней церемонии вручения премии Американской синематеки ее кинокарьеру поделили по жанрам: экшн, триллер, психологическая драма, комедия, фэнтази - в любой роли она неузнаваема. Но самого сенсационного перевоплощения оскароносная актриса достигла в новом фильме Джея Роуча "Скандал" - сыграла роль топ ведущей канала Fox News Мегин Келли и выступила продюсером картины.

Фильм основан на реальных событиях: в 2016 году мир потряс разоблачительный скандал, давший начало движению #MeToo - топ-звезды Мегин Келли и Гретхен Карлсон обвинили в сексуальных домогательствах одного из самых влиятельных людей США, серого кардинала общественного мнения миллионов телезрителей, медиамагната и гендиректора Fox News Роджера Эйлса. В фильме телеведущую Гретхен Карлсон, подавшую иск против Эйлса, сыграла Николь Кидман, а вымышленную сотрудницу канала Кайлу - собирательный образ всех жертв Эйлса - Марго Робби.

Шарлиз, мы видели вас в ролях уродливой убийцы в "Монстре", прелестной диверсантки в "Эон Флаксе", таинственной красотки в комедии "Миллион способов потерять голову", даже бритоголовой Императрицы Фюриозы в "Безумном Максе: Дороге ярости". Но ваша физическая транформация в Мегин Келли просто ошеломительна. Ходят слухи, что на съемках Николь Кидман прошла мимо вас не поздоровавшись - не узнала. Как удалось этого достичь?

Шарлиз Терон: Это для меня было очень важно - полностью перевоплотиться в Мегин Келли. Ведь ее хорошо знают, она персонаж узнаваемый и специфический человек - с особенным голосом, подачей текста, манерами… Я искала всевозможную информацию о ней, чтобы понять, почему она говорит именно так, и как это связано с ее внутренним миром. Мы работали с гениальным гримером и художником Казухиро Цудзи, он просто легенда, я с трудом его уговорила. Вначале ничего не получалось, и я почти отчаялась, но в итоге он придумал и спроектировал восемь протезов-накладок, два я носила на веках, остальные на носу и подбородке. С этими накладками было тяжело работать, я заново училась моргать. Но когда привыкла - совершенно растворилась в ее образе. Пришлось нанять и тренера по голосу: у Меган очень низкий тембр и очень быстрая манера говорить, а я по натуре спикер ленивый. В итоге почти надорвала голосовые связки.

Вы рассказывали, что, прочитав сценарий Чарлза Рандольфа, вы немедленно отослали его вашему другу режиссеру Джею Роучу. Что зацепило в сценарии?

Шарлиз Терон: Мне была важно рассказать эту неоднозначную историю о женщинах, существующих в токсичной среде. Миру нравятся истории об обидчиках и жертвах, но реальность не так проста. Всегда опасно наделять хищника вроде Эйлса человечностью, но это необходимо для понимания его манипуляций. Эйлс был обаятельным человеком и настоящим наставником для многих женщин в Fox News, в том числе для Мегин, помогал им строить карьеру. И выступить против него стоило ей сил и мужества. Сыграв роль, я стала ее больше понимать и восхищаться ее бесстрашием. К слову, Джон Литгоу в роли Эйлса просто виртуозен…

Но мужества ни вам, ни вашим героиням не занимать. Прочность вашей психики уже стала в Голливуде легендой.

Шарлиз Терон: Я ведь выросла на ферме в Южной Африке и много чего повидала. Будь я воспитанной барышней, в крайне молодом возрасте не уехала бы самостоятельно из родной страны и не пробилась бы в кино. У меня простой и жесткий характер: знаю, чего хочу, четко информирую об этом окружающих и умею настоять на своем, если меня не могут переубедить столь же ясными словами. Когда-то эти свойства были отписаны мужчинам, но времена меняются, и это мне нравится. И это мне нравится в моей героине.

Ваша профессия подразумевает "врастание" в чужие лица. Не можете же вы оставлять их на площадке, чтобы завтра опять "надевать"!

Шарлиз Терон: Только так и делаю. Не хватало еще, чтобы вечером после работы к моим маленьким детям приходила Эйлин Уорнос (героиня фильма "Монстр" - прим. "РГ"). Нет-нет, после съемочного дня я с корнем вырываю из себя характер роли и возвращаюсь к своему природному характеру, который тоже, конечно, не сахар.

Если бы вы не стали профессиональной актрисой, кем бы хотели быть?

Шарлиз Терон: Детская мечта - стать балериной, что в Южной Африке было не просто. Я обожаю танцевать, и мама с самых ранних лет поддерживала меня в достижении этой мечты. К сожалению, травма ноги поставила крест на танцевальной карьере, но не на танцах: я танцую каждый день! Раньше в одиночку, теперь с детьми. Не представляете, какая это радость.

Что еще приносит вам радость?

Шарлиз Терон: Скажу пафосно: чувство удовлетворения от проделанной работы. Конечно, когда тебе на зубы надевают нечто лошадиное, к щекам прикрепляют силиконовые толщинки и изо всех сил уродуют твое лицо, как в "Монстре", или лепят протезы, как в "Скандале", радости мало. Во время съемок "Скандала" у себя в вагончике я едва удерживалась от того, чтобы послать все к черту. Зато когда все закончилось, приходит чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы, и это чувство - такое теплое и ласкающее, что его трудно с чем-то сравнить.

Плюс еще номинация на "Оскар", который этому чувству не мешает?

Шарлиз Терон: А кому "Оскар" когда-нибудь мешал? Но и "Оскар", и всевозможные красные ковры - это десерт. А вот хорошо сделанная роль - настоящий пир творчества.