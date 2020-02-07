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07.02.2020 17:38
Рубрика: В мире

На турецком кладбище раскопали 2500-летний символ бессмертия

Текст: Денис Передельский
Фото: DHA Photo / Daily Sabah Фото: DHA Photo / Daily Sabah
Фото: DHA Photo / Daily Sabah

Археологи при проведении раскопок в восточной турецкой провинции Эрзурум обнаружили каменную стелу возрастом около 2500 лет, которая напоминает фигуру человека и олицетворяет собой бессмертие.

Об открытии рассказывает Daily Sabah. Необычный камень находился в районе древнего кладбища в деревне Орманлы Шеньковского района. Первым его заметил местный пастух по имени Айтач Алвер, который неподалеку пас скот.

Он осмотрел камень и заметил, что на нем вырезаны какие-то знаки. Алвер сообщил о находке в провинциальный музей, из которого на место вскоре прибыла делегация из четырех экспертов.

Фото: Greek Ministry of Culture
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Археологи извлекли камень из земли. Это оказалась стела высотой 123 сантиметра и шириной 45 сантиметров, напоминающая человека. Ее возраст, как установили эксперты, составляет около 2500 лет.

В артефакте археологи идентифицировали памятник под названием "Таш-баба", что переводится как "каменный отец". Установка подобных скульптур была характерна для тюркских культур. Они обычно устанавливались на кладбищах и изображали либо самого покойного, который зачастую происходил из знати, либо его предков.

Осмотревшие найденную стелу эксперты заявили, что она украшена символом эликсира - легендарной воды, которая, как считалось в древности, даровала бессмертие тому, кто ее выпьет.

В целом, подобные стелы не являются большой археологической редкостью, но для Турции это редкость. Это всего лишь четвертый подобный артефакт, раскопанный в Анатолии. К тому же он оказался древнейшим из них. Такие стелы обычно встречаются вблизи погребальных курганов в степях юга России, Казахстана, Украины и Монголии.

К слову, стела была найдена также рядом с курганом. Ученые предполагают, что он был создан кипчаками - тюркским народом, населявшим евразийские степи на огромной территории от реки Дунай на западе до Алтайских гор на востоке.

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