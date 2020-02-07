Обсерватория ALMA обнаружила следы "звездной битвы"

Международная команда астрономов при помощи радиообсерватории Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) обнаружила своеобразное газовое облако, возникшее в результате "сражения" двух звезд.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученым удалось обнаружить необычное газовое облако, образовавшееся в звездной системе под названием HD101584.

Было установлено, что это облако является следствием битвы, которая развернулась между звездами в этой системе. Одна из них выросла до такого большого размера, что сумела поглотить другую. Последняя же в стремительной "контратаке" по спирали устремилась к партнеру, заставив его выбрасывать свои внешние слои в окружающее пространство.

Она двинулась к ядру соседа-гиганта, но не столкнулась с ним. Вероятно, этот маневр привел к тому, что большая звезда взорвалась, в результате чего ее ядро обнажилось, а внешние газовые слои стремительно рассеялись в космосе.

Авторы исследования считают, что сложная структура газового облака в туманности HD101584 обусловлена спиралевидностью меньшей звезды. Кроме того, на его формирование оказали влияние струи газа, которые образовались в процессе сражения между звездами. Ученые считают, что эти струи и нанесли решающий смертельный удар, который пришелся по "уже побежденным газовым слоям".

Эти струи буквально прорвались через ранее выброшенный материал, образовав кольца газа и яркие голубоватые и красноватые пятна, которые удалось зафиксировать при помощи обсерватории ALMA. Детальный анализ звездной битвы поможет астрономам лучше понять эволюцию таких звезд, как Солнце.

"В настоящее время мы можем описать процессы смерти, общие для многих солнцеподобных звезд, но мы не можем объяснить, почему и как именно они происходят, - говорит соавтор исследования София Рамстедт из Университета Упсалы в Швеции. - Система HD101584 дает нам важные подсказки для решения этой головоломки, поскольку в настоящее время она находится в короткой переходной фазе между более изученными эволюционными стадиями. С помощью детальных изображений мы сможем установить связь между гигантской звездой, которой она была раньше, и звездным остатком, которым она скоро станет".

Ученые отмечают, что звездные сражения происходят во Вселенной регулярно. С течением времени они изменяются, подобно людям, "взрослеют" и умирают. Например, когда наше Солнце сожжет весь водород в своем ядре, оно увеличится в размерах и превратится в ярко-красную гигантскую звезду. Затем оно утратит свои внешние слои, после чего останется только его ядро. Солнце станет белым карликом - очень горячей и плотной звездой.