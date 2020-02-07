СМИ: Премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву в мае этого года для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

В настоящее время японские власти прорабатывают вопрос о проведении встречи главы японского правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что переговоры лидеров могут состояться 8 или 10 мая.

Как рассказали журналистам представители японского правительства, поездка Синдзо Абэ в Москву в мае является хорошей возможностью для продвижения двустороннего диалога на высшем уровне.

Ранее президент Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ условились ускорить переговоры по заключению мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года.