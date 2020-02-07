Новости

В Крыму под многоэтажное жилье выделят 10 площадок 15:54
"Героиновую модель" Тэо Логос отправят в колонию 15:53
На южном берегу Крыма запретят строить жилье ближе 500 метров от моря 15:48
В "Единой России" рассказали о доработке проекта о "народном бюджете" 15:44
Московское метро заявило в полицию на пранк о коронавирусе 15:42
В Астрахани суд приговорил педофила к 22 годам лишения свободы 15:38
В Янтарной комнате разрешили делать селфи 15:37
Новый Sandero Stepway: диоды, барабаны и высокая посадка 15:27
В Анапе три человека погибли от отравления угарным газом 15:26
Персонажи "Друзей" снова соберутся вместе 15:26
Названы самые интересные города России и СНГ на 23 февраля 15:20
Неопознанные структуры найдены под морским дном у берегов Крита 15:13
Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем 15:10
Популярнейшую игру Древнего Египта признали "каналом связи с умершими" 14:58
СК просит арестовать замначальника Генштаба по делу о хищении 6,5 млрд рублей 14:54
Посольство Монголии планируется открыть в Беларуси 14:45
СМИ: Премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы 14:45
Компания из Беларуси построит в Удмуртии комплекс мусоропереработки 14:35
Песков объяснил, почему Путин и Лукашенко начали переговоры один на один 14:33
Уральские ученые "вырастили" нанотрубки для очистки воды и воздуха 14:32
Суд отменил решение об освобождении Карины Цуркан из СИЗО 14:30
У актера Валерия Гаркалина диагностировали воспаление легких 14:27
В Югре работница закусочной победила грабителя с помощью кофе 14:21
Биологи вырастили финиковые пальмы из семян, найденных во дворце Ирода 14:19
Почти 230 граффити появится на улицах Москвы в ближайшее время 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 14:45
Рубрика: В мире

СМИ: Премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву в мае этого года для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Немецкий бизнес просит канцлера ФРГ приехать в Москву на 75-летие Победы

В настоящее время японские власти прорабатывают вопрос о проведении встречи главы японского правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что переговоры лидеров могут состояться 8 или 10 мая.

Как рассказали журналистам представители японского правительства, поездка Синдзо Абэ в Москву в мае является хорошей возможностью для продвижения двустороннего диалога на высшем уровне.

Ранее президент Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ условились ускорить переговоры по заключению мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года.

В мире Восточная Азия Япония 75-летие Победы

Главное сегодня

Песков объяснил, почему Путин и Лукашенко начали переговоры один на один
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам