СМИ: Трамп намерен заблокировать продажу украинской "Мотор сич" китайцам

Соединенные Штаты будут препятствовать заключению любой сделки по продаже китайским компаниям украинского производителя авиадвигателей - запорожского завода "Мотор сич". Об этом сообщает Buzzfeed News со ссылкой на нескольких осведомленных украинских чиновников.

По данным журналистов, Вашингтон намерен сделать Киев более сговорчивым в этом вопросе, намеренно затягивая выполнение как минимум шести контрактов на поставку Незалежной американского оружия и техники.

В ноябре прошлого года антимонопольный комитет Украины под формальным предлогом отложил на два месяца решение по заявке китайских компаний Skyrizon и Xinwei о приобретении контрольного пакета акций "Мотор сич".

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что близкий к нынешней администрации Белого дома американский миллиардер Эрик Принс также рассматривает возможность приобретения украинского завода.