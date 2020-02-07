США ввели санкции против крупнейшего авиаперевозчика Венесуэлы

Соединенные Штаты введи санкции против крупнейшей венесуэльской авиакомпании Conviasa. Как предает ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, под рестрикции подпали два десятка самолетов.

Теперь все счета авиаперевозчика в американских банках будут заморожены, а иностранным контрагентам компании предписано прекратить с ней все финансовые операции. Как ожидается, подобные меры максимально затруднят прохождение технического обслуживания, модернизацию и ремонт находящихся в лизинге у Conviasa самолетов. Прежде всего, речь идет о Embraer бразильского производства.

Ранее Минфин США ввел жесткий запрет для американских компаний заключать какие-либо сделки с госструктурами Венесуэлы. В Белом доме рассматривают усиление политико-экономического давления на Каракас как необходимое условие для отстранения от власти президента республики Николаса Мадуро.