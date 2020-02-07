Суд отменил решение об освобождении Карины Цуркан из СИЗО

Второй кассационный суд удовлетворил жалобу Генпрокуратуры РФ, отменив решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан. Ее снова взяли под стражу в зале суда, сообщает ТАСС.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания Цуркан под стражей до 14 марта. Первый апелляционный суд отменил это решение, удовлетворив жалобу защиты подсудимой, наложив на нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Апелляционный суд установил, что истек предельный срок ее содержания в СИЗО в 18 месяцев, и следствие не успело за 30 дней до этого момента предъявить ей обвинение в окончательной редакции с участием адвоката по соглашению.

Решение апелляционного суда было обжаловано прокуратурой в кассационной инстанции. В свою очередь, кассационный суд установил, что следствие выполнило всю процедуру в срок с участием адвоката по назначению, тогда как адвокат по соглашению Иван Павлов был извещен о следственных действиях, но не явился из-за болезни.

Теперь Цуркан вновь будет находиться под стражей до рассмотрения жалобы на продление ее ареста в апелляционном суде.

По версии следствия, Карина Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии.

Обвинение в окончательной редакции ей было предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Однако она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности. Цуркан находилась под арестом более полутора лет, она содержалась в СИЗО "Лефортово".