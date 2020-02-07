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У актера Валерия Гаркалина диагностировали воспаление легких

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    07.02.2020, 14:27
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер кино, театра и телевидения Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИТИС.

"У Валерия Гаркалина поднялась температура, началась одышка, врачи поставили диагноз "двустороннее воспаление легких", - уточнил представитель ГИТИС.

65-летний Народный артист России Валерий Гардкалин известен по фильмам и сериалам "Катала" Бодрова-старшего, "Белые одежды", "Бедная Саша", "Ширли-мырли", "Остановка по требованию", "Моя прекрасная няня". Является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

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