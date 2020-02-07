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В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин

Новости
    07.02.2020, 13:14
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Валерия Гаркалина доставлен в одну из столичных больниц. Как передает РЕН ТВ, у 65-летнего Народного артиста РФ "началась одышка, когда он отдыхал у себя дома".

Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
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Уточнено - у актера диагностирована пневмония.

Госпитализацию Гаркалина подтвердила в комментарии РБК его дочь, заверяя: "ситуация не критическая".

Напомним, что о госпитализации артиста в тяжелом состоянии сообщалось в 2018 году.

Валерий Гаркалин родился в Москве. После окончания школы работал слесарем на заводе, служил в армии, поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.

В кино - с конца восьмидесятых: "Катала" Бодрова-старшего, "Белые одежды", "Бедная Саша", "Ширли-мырли", "Попса", "Остановка по требованию", "Моя прекрасная няня".

Летом 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенес инфаркт, а затем, в ноябре того же года, - повторный.

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