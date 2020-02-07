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07.02.2020 11:31
Рубрика: В мире

У берегов Эстонии спасли экипаж российского траулера

Текст: Владимир Шилов

В Балтийском море у берегов Эстонии в пятницу утром спасли российских моряков с затонувшего рыболовецкого траулера. Как пишет финская газета Ilta-Sanomat, сигнал о том, что судно терпит бедствие в 15 милях к северу от полуострова Юминда, поступил около полуночи.

Фото: instagram.com/moryakidv
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Капитан проинформировал, что вышло из строя рулевое управление, машинное отделение заливает водой и экипаж вынужден эвакуироваться на спасательные плоты.

По данным издания, в настоящее время состояние моряков не вызывает опасений у медиков. Двое пострадавших находятся в больнице в Хельсинки, где им предстоит пройти обследование в связи с возможным переохлаждением.

В спасательных работах участвовали подразделения Центра морской охраны Эстонии совместно с финскими коллегами.

В мире Европа Эстония

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