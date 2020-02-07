Ученые выявили нового вероятного переносчика коронавируса

Вероятным переносчиком нового типа коронавируса, помимо змей и летучих мышей, могли быть небольшие млекопитающие панголины. Об этом в пятницу сообщило китайское телевидение со ссылкой на выводы специалистов Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун.

Ученые из КНР провели сравнительный анализ генома коронавируса, взятого у заболевших людей и этих экзотических животных, покрытых с головы до хвоста роговой чешуей. Как оказалось, строение ДНК вируса практически полностью совпадает.

Чешуя панголинов широко применяется в нетрадиционной китайской медицине и кулинарии. Предположительно, человек мог заразиться через пищеварительный тракт.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в центральной части Китая в конце прошлого года. В настоящее время число подтвержденных случаев заражения возросло до 31 тысячи человек, 636 человек умерли.