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07.02.2020 18:59
Рубрика: В мире

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Текст: Владимир Шилов

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО. Как сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, всю необходимую инфраструктуру планируется создать в Мариуполе и Северодонецке.

Фото: www.politnavigator.net
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"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле", - заявил Загороднюк в интервью газете Kyiv Post. По его словам, украинские "бригады по-прежнему находятся в ужасных условиях".

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает начало реформы воинских званий в армии по образцу стран НАТО. Теперь определенные воинские части в Незалежной называются "бригадами", а не "полками", как раньше.

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