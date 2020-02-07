Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

- UFG, или Объединенная финансовая группа, если расшифровать наше название, - это крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов. Мы зарабатываем тем, что формируем фонды с различными инвестиционными стратегиями: фонды прямых инвестиций в российские компании и компании в других странах СНГ, венчурные фонды, инфраструктурные инвестиции, фондовый рынок акций и облигаций, агроинвестиции, девелоперские проекты, складскую логистику и недвижимость в России. В эти фонды квалифицированные международные и российские институциональные и частные инвесторы вносят капитал и получают доход от инвестирования.

- Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG. Как партнер, он был введен в состав собственников с долей 25 процентов в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25 процентов.

- От Мишустина партнеры ожидали развития существующих инвестиций, участия в новых фондах и реализации этих инвестиций. Именно поэтому он получил равную долю с другими партнерами. Предложение такой доли - распространенная практика в крупных западных инвестиционных компаниях.

- В апреле 2008 года для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG, Михаил Мишустин учредил семейный траст. Бенефициарами траста были Михаил Мишустин и его семья. Это является обычной практикой для партнеров крупных инвестиционных компаний по всему миру.

Через этот траст Мишустин владел 25 процентами долей в уже созданных на момент своего прихода фондов, и при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25 процентов.

Вознаграждение его как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 миллионов рублей, или около 2,5 миллиона рублей, что было задекларировано им в 2010 году. Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения - бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты. Это обычная практика инвестиционных компаний.

В марте 2010 года Михаил Мишустин принимает предложение вернуться на государственную службу и выполняет требование к госслужащим об отсутствии коммерческого участия в частных компаниях, передав 100 процентов собственности траста своей супруге Владлене Юрьевне Мишустиной с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов.

Однако продолжался период кризиса, и единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно. В связи с этим партнеры UFG договорились с Мишустиной, что у нее будут выкупать доли по мере того, как на них будут находиться покупатели, устраивающие партнеров UFG.

- В 2010-2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере 11,55 миллиона совокупно за четыре года. Непосредственно в декларации сумма, конечно, указывалась в рублях. При этом декларирование было не только требованием российского законодательства, но и требованием внутренних правил UFG.

В 2013 году был принят новый федеральный закон "о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей", и в связи с этим Владлена Мишустина должна была передать свой траст третьему лицу. Но по условиям первоначального соглашения с UFG она не могла передать нереализованные активы постороннему человеку во избежание рисков для группы UFG в целом. Как я уже говорила, этим в практике инвестиционных фондов исключаются риски приобретения долей недружественными акционерами. Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре ее супруга - Луизе Михайловне Мишустиной и Наталье Владимировне Стениной. В августе 2013 года траст передается в собственность новых бенефициаров, и уже они в дальнейшем получают доход от продажи активов.

В 2013-2015 годах доходы от UFG Луизы Михайловны составили 11,9 миллиона долларов, а Натальи Стениной за этот же период 10,1 миллиона долларов. Эти суммы отражены в их декларациях в рублях.

Таким образом, общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 миллиона долларов, что по текущему курсу соответствует 2,15 миллиарда рублей.

- Никаких конфликтов интересов у компании никогда не было и быть не могло. Мишустин пришел в UFG, когда ушел с госслужбы, и полностью вышел из коммерческого участия до того, как вернулся на госслужбу. А выплаты за доли растянулись во времени только потому, что партнеры UFG просто были не готовы и не имели средств выплатить всю стоимость сразу. Дело в том, что это были высокорисковые активы, и их реальная стоимость могла быть, а могла и не быть реализована.

- Мишустин пришел в UFG после ухода с госслужбы и, как только вернулся на госслужбу, разорвал все коммерческие связи с UFG. Это было десять лет назад.

"Конечно, нынешняя должность Михаила Мишустина вновь обновит все запросы контрагентов к UFG, и мы были и будем еще больше под лупой регуляторов, - говорится в финале материала. - Но именно цель рассказать все факты от первого лица и привела нас к решению дать это интервью, а не оставлять все на откуп домыслов".

Подготовил Сергей Белов