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07.02.2020 18:37
Рубрика: Общество

Утверждены новые требования к школьным учебникам

Текст: Ксения Колесникова
Опубликован и утвержден новый порядок формирования федерального перечня учебников. Их экспертиза теперь официально стала государственной. А сами эксперты, которые проверяют издание, начиная с этой недели будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали "добро". Их имена и фамилии будут печататься на обороте титульного листа.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Напомним, до сих пор издательства сами заказывали и оплачивали экспертизу. Подавали документы на включение в перечень, а затем спокойно "заходили" в школы.

По новому приказу, заказчиком проверки будет выступать министерство просвещения. А исполнителем - подведомственная ему организация. Школьные учебники будут проходить экспертизу раз в пять лет.

Что конкретно будет в новых требованиях? Во-первых, учебник должен быть частью законченной линейки. Например, "Окружающий мир" - должны быть пособия за все четыре года начальной школы, то есть строго с 1 по 4 класс.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Дальше: если вдруг учебник содержит современную карту территории РФ (например, по географии), в нем должна быть правильно отображена наша государственная граница, территории субъектов. Должны быть правильно указаны названия и других государств, их столиц.

Учебник также должен соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). А весь его текст - нормам русского языка.

Не должно быть ошибок и опечаток, недостоверных, научно не подтвержденных теорий и фактов. Не должно быть информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, к ее органам власти, основным конфессиям. Не должно быть информации, оправдывающей жестокость и насилие, дискредитирующей семейные ценности...

И это далеко не все, требований действительно много: весь документ занимает 50 страниц.

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По каждому критерию эксперт будет оценивать учебник от 0 до 3 баллов. Чем больше издание наберет очков, тем больше шансов у него попасть в перечень.

Требования к экспертам тоже указаны: высшее образование, ученая степень или педагогический стаж не менее 10 лет, опыт разработки методических пособий и т.д.

Также изменились сроки подачи документов издателями: направлять учебник на экспертизу теперь нужно будет с 20 февраля по 20 апреля. То есть, совсем скоро.

Общество Образование Стандарты для школы

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