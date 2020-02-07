Утверждены новые требования к школьным учебникам

Напомним, до сих пор издательства сами заказывали и оплачивали экспертизу. Подавали документы на включение в перечень, а затем спокойно "заходили" в школы.

По новому приказу, заказчиком проверки будет выступать министерство просвещения. А исполнителем - подведомственная ему организация. Школьные учебники будут проходить экспертизу раз в пять лет.

Что конкретно будет в новых требованиях? Во-первых, учебник должен быть частью законченной линейки. Например, "Окружающий мир" - должны быть пособия за все четыре года начальной школы, то есть строго с 1 по 4 класс.

Дальше: если вдруг учебник содержит современную карту территории РФ (например, по географии), в нем должна быть правильно отображена наша государственная граница, территории субъектов. Должны быть правильно указаны названия и других государств, их столиц.

Учебник также должен соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). А весь его текст - нормам русского языка.

Не должно быть ошибок и опечаток, недостоверных, научно не подтвержденных теорий и фактов. Не должно быть информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, к ее органам власти, основным конфессиям. Не должно быть информации, оправдывающей жестокость и насилие, дискредитирующей семейные ценности...

И это далеко не все, требований действительно много: весь документ занимает 50 страниц.

По каждому критерию эксперт будет оценивать учебник от 0 до 3 баллов. Чем больше издание наберет очков, тем больше шансов у него попасть в перечень.

Требования к экспертам тоже указаны: высшее образование, ученая степень или педагогический стаж не менее 10 лет, опыт разработки методических пособий и т.д.

Также изменились сроки подачи документов издателями: направлять учебник на экспертизу теперь нужно будет с 20 февраля по 20 апреля. То есть, совсем скоро.