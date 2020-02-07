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Рубрика: В мире

В Китае у новорожденного впервые обнаружен коронавирус

Текст: Константин Волков

У ребенка, родившегося 36 часов назад, обнаружен коронавирус. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на главу неонатальных заболеваний детской больницы Уханя Цзэна Линкона.

Фото: EPA
Предупреждавшего о коронавирусе врача из Уханя спасти не удалось

Этот ребенок стал самым молодым среди заболевших. Ранее вирус был обнаружен еще у нескольких детей, но все они старше, чем этот младенец.

По словам доктора Цзэна, мать новорожденного была инфицирована коронавирусом, поэтому ребенка у нее забрали сразу же после рождения.

При этом Цзэн отметил, что еще несколько матерей, заболевших коронавирусом, тем не менее родили здоровых младенцев. Поэтому, отмечает врач, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, при каких условиях болезнь передается от матери ребенку.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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