В Китае у новорожденного впервые обнаружен коронавирус

У ребенка, родившегося 36 часов назад, обнаружен коронавирус. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на главу неонатальных заболеваний детской больницы Уханя Цзэна Линкона.

Этот ребенок стал самым молодым среди заболевших. Ранее вирус был обнаружен еще у нескольких детей, но все они старше, чем этот младенец.

По словам доктора Цзэна, мать новорожденного была инфицирована коронавирусом, поэтому ребенка у нее забрали сразу же после рождения.

При этом Цзэн отметил, что еще несколько матерей, заболевших коронавирусом, тем не менее родили здоровых младенцев. Поэтому, отмечает врач, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, при каких условиях болезнь передается от матери ребенку.