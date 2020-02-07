В ЛНР жертвами обстрела украинских силовиков стали четверо ополченцев

В результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четыре ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики и еще четверо получили различные ранения, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ​​​... подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-миллиметра окраины населенного пункта Золотое-5 и позиции Народной милиции ЛНР", - передает ТАСС заявление официального представителя пресс-службы Якова Осадчего.

Пострадавшие отправлены в местные медучреждения и им оказывается необходимая помощь.

Ориентировочно в это же время ополченцами был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенному пункту Золотое-5.