Минпромторг: Ограничений на продажу медицинских масок не будет

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что в стране не планируется никаких ограничений на продажу медицинских масок в аптеках.

"Мы делаем все для того, чтобы этого [дефицита] не случилось, исходя из того, что это такой неожиданный всплеск и запрос не только населением, потому что и в аптечном сегменте, в том числе, шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны", - сказал министр.

По словам главы ведомства, при максимальной загрузке предприятий с учетом дополнительных рабочих смен производится почти 900 тыс. масок. Но промышленность при необходимости может дойти до выпуска 1 млн. медицинских масок в сутки.

Мантуров уверен, что этот объем с лихвой будет обеспечивать ту потребность, которая есть на сегодняшний день внутри страны.