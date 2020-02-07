В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь подпольщиков

Власти Одессы под давлением представителей печально известного украинского Института национальной памяти (ИНП) демонтировали мемориальную доску на украинском языке, установленную в честь большевиков-подпольщиков, организовавших сопротивление в годы Гражданской войны.

На доске было указано, что в 1919-1920 годах "в этом доме была замучена группа партизан-большевиков по "делу 17" во главе с Александром Хворостинным. Как сообщает издание "Корреспондент", Хворостин в ноябре 1919 года возглавил разведывательный отдел военно-революционного штаба большевиков в Одессе, которая контролировалась Украинской галицкой армией, многочисленными криминальными бандами. Штаб Хворостина не просуществовал и месяца.

В декабре 1919 года после доноса предателя Хворостин и 16 большевиков были арестованы. Девять из них были расстреляны, а восемь отправлены на каторжные работы. При советской власти была установлена мемориальная доска памяти замученных подпольщиков.

И вот сейчас в украинском ИНП объяснили необходимость демонтажа таблички тем, что, дескать, одесситы "не знают, о ком-именно идет речь и что за историческое событие отражает эта доска". Впрочем, такой топорный подход ИНП исповедует с тех пор, как его возглавлял теперь уже бывший одиозный директор Владимир Вятрович. Он инициировал принятие закона "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" на Украине и "запрете пропаганды их символики".

На основании этого документа в этой стране были снесены сотни монументов советского прошлого, в том числе, увековечивающие историческую память.