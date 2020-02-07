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07.02.2020 18:06
Рубрика: Экономика

В рекламе алкоголя снова могут появиться люди и животные

Текст: Галина Мисливская
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сенатор Сергей Калашников и депутат Госдумы Валентин Суббот прилагают сделать исключение из запрета на использование образов людей и животных в рекламе алкоголя. Речь идет о тех изображениях, которые зарегистрированы в качестве товарного знака. Соответствующая поправка в закон "О рекламе" внесена в пятницу, 7 февраля, в нижнюю палату парламента.

Фото: iStock/fizkes
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В пояснительной записке авторы указывают, что, согласно действующему законодательству, реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации. По их мнению, это ограничение избыточно и ограничивает права производителей - они лишены права использовать в рекламе собственный товарный знак. Такой запрет, уверены парламентарии, ограничивает конкуренцию и входит в противоречие с двумя статьями Конституции - о свободе экономической деятельности, а также свободе творчества и защите интеллектуальной собственности.

Калашников и Суббот предлагают не распространять запрет "на зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания, содержащие образы людей и животных, за исключением образов, выполненных с помощью мультипликации (анимации)".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Парламентарии ссылаются на опыт развитых стран Европы, Северной Америки и Азии где "даже с учетом различного подхода в них к регулированию рекламы алкогольной продукции законодательство не содержит ограничений на использование товарных знаков и знаков обслуживания в рекламе".

Предложенная поправка не касается использования анимированных образов людей и животных в рекламе алкоголя. Авторы отмечают, что изменение любого элемента товарного знака или знака обслуживания автоматически выводит их из-под соответствия зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку или знаку обслуживания и выходит за рамки данного законопроекта.

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