В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от компьютерной зависимости

Онлайн-играми увлекаются независимо от пола и возраста, но чаще всего впадают в зависимость от них мальчики 10-15 лет. Эксперты Роскачества рассказали, как распознать у ребенка зависимость и как с ней справиться.

Есть несколько признаков зависимости: ребенок все больше времени проводит за игрой, у него возникают большие проблемы со здоровьем, успеваемостью в школе, он начинает обманывать, настроение у него портится, иные интересы теряются. В этом случае нужно обратиться к психиатру и психологу. Тем более что вместе с зависимостью у ребенка могут появиться депрессия, тревога.

Эксперты Роскачества предупреждают: решить проблему самостоятельно очень трудно и родителям часто не под силу.

Чтобы у ребенка не было проблем с играми, в семье нужна благоприятная атмосфера, возможности для полезных и интересных занятий, психологические и социальные проблемы ребенка должны решаться вовремя.

Кроме того, доказано: мозг ребенка развивается через руки, его стимулируют сигналы, получаемые от пальцев. А вот вождение мышки препятствует полноценному развитию мозга ребенка в отличие от обычных игр. И чем раньше ребенок приобщился к компьютеру, тем больше у него шансов стать зависимым от него.

Что делать, если вы видите, что зависимость начала формироваться?

Во-первых, нужно договориться с чадом, сколько времени в день он может израсходовать на компьютерные игры и при каких условиях. Например, один час в день и после того, как сделает уроки. Если он будет проводить за гаджетом больше двух часов в день - это первый шаг к формированию зависимости.

Во-вторых, нужно ограничить расходы ребенка на онлайн-игры. Это можно сделать при помощи специальной детской карты, на которой будет установлен лимит, чтобы ребенок делал выбор - потратить сумму на сладости, игры или, к примеру, на поход в кино.

В-третьих, секции и кружки служат хорошей альтернативой компьютерным играм.

Если все эти рекомендации не работают, обратитесь к психологу. И еще важно: не надо при ребенке слишком долго сидеть за компьютером или в телефоне - у него должен быть перед глазами положительный пример.

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