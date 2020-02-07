В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств. Информация об этом опубликована на официальном сайте производителя.

В компании подчеркнули, что подобные устройства не сертифицированы для использования в России, поэтому их корректная работа, доступность всех функций, качественное гарантийное обслуживание исключены. Кроме того, часть сервисов могут иметь территориальное ограничение.

Чтобы телевизор работал нормально в России, он должен иметь сертификат ЕАС и соответствующую наклейку на корпусе. При покупке устройства рекомендуется проверять наличие такого сертификата, подчеркнули в Samsung. Кроме того, название моделей, сертифицированных для российского рынка, оканчивается латинскими буквами RU.

"Компания Samsung рекомендует покупать продукцию только в официальных каналах продаж", - говорится в обращении производителя.

О том, что южнокорейская компания частично блокирует функции своих умных телевизоров для пользователей из России, стало известно ранее на этой неделе.