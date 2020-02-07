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Текст:   Ольга Игнатова 
03:00 07.02.2020

В Союзе дачников рассказали, как сэкономить на уплате взносов

Многих дачников интересует, почему они должны оплачивать все взносы в полном объеме, хотя приезжают на свои участки только с мая по ноябрь, а в остальное время не пользуются дачной инфраструктурой?
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Плата за инфраструктуру СНТ - это обязанность каждого владельца участка, предусмотренная прямой нормой федерального закона, а объём пользования инфраструктурой СНТ - право, - рассказал "Российской газете" первый зампред председателя Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - Поэтому если дачник не бывает на своем участке зимой, это автоматически не освобождает его от уплаты взносов. Членские и целевые взносы - такие же обязательные коммунальные платежи, как и в многоквартирном доме, которые условно можно разделить на 3 группы. Первое - это постоянные расходы: общее освещение, охрана, содержание имущества общего пользования, заработная плата председателя и бухгалтера.

Фото: iStock
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Второе - это расходы, подлежащие индивидуальному учёту: электроэнергия, вода, газ. Третье - это сезонные расходы: покос травы летом, чистка снега зимой. Поэтому сэкономить 50% взносов тем, кто не ездит на дачу зимой, не получится. Ведь невозможно почистить дорогу вдоль участков выборочно или зажечь общее освещение улиц только там, где живут зимой дачники".

Однако, как поясняет Чаплин, решением общего собрания можно установить дифференцированные взносы, в том числе с учётом сезонности проживания. Например, заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов можно на летний период по норме, а на зимний - по факту. В этом случае плату за мусор решением общего собрания можно распределять только между теми дачниками, кто живет за городом зимой. Факт проживания может быть подтверждён, например, расходом электроэнергии.

Такой подход даст возможность сэкономить от 5 до 10% взносов, добавляет председатель регионального Союза дачников.

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