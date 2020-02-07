В Токио прибыл четвертый чартер из Уханя с эвакуированными японцами

В токийском аэропорту Ханэда приземлился четвертый правительственный чартер из китайского города Ухань, где свирепствует новый коронавирус 2019-nCoV.

Самолет эвакуировал из опасной местности 198 человек, среди которых есть не только японские граждане, но и члены их семей с китайскими паспортами. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Глава японского дипломатического ведомства подчеркнул, что на борту находились 119 японцев, 77 китайцев и два представителя Тайваня. В настоящее время японское правительство прорабатывает вопрос о компенсации расходов на перелет всем прибывшим, не только японцам.

Пассажиров ожидает проверка на наличие инфекции и двухнедельный карантин. Как полагают врачи, именно столько длится инкубационный период у опасного заболевания. Пациентов с положительными результатами анализа на коронавирус госпитализируют.

На данный момент японские власти четырьмя рейсами вывезли из китайской провинции Хубэй в общей сложности 763 человека.