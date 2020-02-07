Вернисаж Никаса Сафронова прошел в Могилеве

Живописные полотна, созданные за последние почти сорок лет, разнообразные по жанрам: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции представил 7 февраля своим поклонникам в могилевском музее Масленикова знаменитый российский художник Никас Сафронов.

Первую экскурсию для гостей провел сам автор шедевров современного искусства, передает БЕЛТА. "Я очень горжусь дружбой с Беларусью. Здесь всегда теплый прием, у вас удивительные люди и уникальная природа", - признался профессор Российской академии художеств и не стал скрывать свою заветную мечту: "приехать в Беларусь поработать, запечатлеть невероятную красоту местной природы".

Особое внимание ценителей экспериментальных жанров, как уже информировал "СОЮЗ", привлекают произведения из собственного направления Сафронова "Dream Vision", которое опирается на классическую живопись с добавлением современных технологий. Именно за нее художник был включен в "Книгу рекордов Гиннесса". Знатоки этого жанра даже утверждают, что он отражает видения, "возникающие на грани сна и пробуждения, на грани памяти и забвения".

Кстати, два года назад на выставке в белорусской столице художник представил и портрет Александра Лукашенко. Президент Беларуси изображен на фоне государственного флага. На картине также можно увидеть деревенский дом, в котором родился политик.

Во время экскурсии Никас Сафронов рассказал, как создавал свои картины, а живым музыкальным сопровождением стало выступление его сына Луки, музыканта и профессора Швейцарской консерватории. Посетители выставки, поясняет агентство, рассматривали удивительные работы художника под звуки Рахманинова.

А в одном из выставочных залов демонстрировалась коллекция вечерних платьев Светланы Лялиной. Каждый наряд - произведение искусства, констатировали ценители искусства. Основой для создания коллекции стали полотна Никаса Сафронова - именно их модельер перенесла на ткань.

"Своеобразный стиль, необычное световое оформление создают ощущение, что картины художника живые. В каждой из них можно рассмотреть какую-то уникальную историю. У меня нет профессиональных знаний в области живописи и, может быть, я что-то поняла не до конца, но мне очень понравилось", - поделилась своими впечатлениями одна из гостей вернисажа - Елена.