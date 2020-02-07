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Рубрика: В мире

Войска САР вошли в стратегический город в последнем оплоте боевиков в Идлибе

Текст: Максим Макарычев
Сирийские правительственные войска накануне вечером вошли в стратегический город в последнем оплоте боевиков в Идлибе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Россия обеспокоена концентрацией террористических группировок в Идлибе и их "продолжающейся активностью". По его словам, Кремль не исключает встречи президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения ситуации в Сирии.
Солдаты сирийской армии. Фото: SANA via AP Солдаты сирийской армии. Фото: SANA via AP
Солдаты сирийской армии. Фото: SANA via AP

Город Саракеб, расположенный недалеко от турецкой границы, был в центре напряженных боев в течение нескольких дней между правительственными войсками и террористами. Город находится на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых соединяет столицу Дамаск с севером, а другая - запад и восток страны, отмечает The Associated Press.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных

Государственное сирийское информационное агентство SANA и государственное телевидение "Аль-Ихбария" заявили, что подразделения сирийской армии вошли в город до наступления темноты, начав его зачистку от оставшихся в нем боевиков и взрывчатки.

SANA при этом уточняет, что подразделения Сирийской Арабской армии обнаружили в бункерах и на складах террористической организации "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) в поселках Мардих и Кафр-Амим на юго-востоке провинции Идлиб оружие и боеприпасы, а также лекарственные препараты иностранного производства. Так, в Кафр-Амиме были найдены боеприпасы и снаряды из США. В поселке Мардих обнаружен госпиталь террористической группировки, в котором хранились медикаменты, произведенные Саудовской Аравией, Кувейтом и рядом других стран.

В агентстве уточнили, что подразделения сирийской армии продолжают операции против террористов в направлении селений Халса и Аль-Кальаджия на юге провинции Алеппо. Правительственные войска нанесли значительный урон террористам в живой силе и технике: так, в поселках Андан и Хрейтан были разгромлены их ракетные пусковые установки.

Лавров: Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе

Сирийские войска продвигаются с декабря в последний оплот джихадистов, который охватывает провинцию Идлиб и части близлежащего Алеппо. По данным ООН, наступление на территории, удерживаемые боевиками на северо-западе Сирии, привело к гуманитарному кризису: более 580 тысяч гражданских лиц покинули свои дома с начала декабря, и многие из них нашли убежище в районах, прилегающих к границе с Турцией. По информации Всемирной организации здравоохранения, в районе боев приостановлена работа 53-х медицинских учреждений.

В провинции Идлиб проживают около трех миллионов человек, многие из которых были перемещены из других частей Сирии в результате более ранних вспышек насилия.

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