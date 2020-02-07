В день 100-летия расстрела Верховного правителя России в 1918-1920 годах адмирала Колчака в Доме русского зарубежья открылась уникальная выставка - "Возвращенный архив". В эмиграцию его по частям вывезла вдова адмирала Софья Федоровна (1876-1956), затем его в банковской ячейке городка По (Франция) хранил их сын Ростислав, а потом внук Александр Колчак (1933-2019). Он умолял Россию выкупить архив, так как за него хорошие деньги предлагали коллекционеры США.

Госархив России, Дом русского зарубежья и частные коллекционеры выкупили архив на аукционе в Париже более чем за 3 миллиона евро. В числе вернувшихся домой раритетов - детская фотография Саши Колчака, его паспорт лейтенанта флота и наградной лист ордена Святого Георгия. Еще - Евангелие, побывавшее вместе с владельцем в Заполярье, письма 1919 года Колчака жене Софье Федоровне. И главная ценность для понимания природы Гражданской войны - рукописная прокламация Временного правительства в Омске с исправлениями и замечаниями Колчака. Прокламация дает шанс историкам понять истоки реформ Колчака, причины террора. Так же она, как и переписка с женой, опровергает обвинение в шпионаже в пользу других стран.

- Как возвращение архива, так и открытие выставки в день гибели Колчака - это символ отхода от деления российского общества на "красных" и белых", - говорит Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства. - Это шаг к примирению и окончанию гражданской войны в умах мудреющей нации.

Министр культуры России Ольга Любимова также заметила, что "пришло время хранить раритеты Колчака как общее наследие", которое помогает знать и понимать свою историю.

- История, как известно, плохая учительница и хорошая надзирательница по отношению к тем, кто не усваивает ее уроки, - перефразировала историка Василия Ключевского Наталия Солженицына, - поэтому в сотый раз я бы повторила просьбу Александра Солженицына, которую часто он обращал к эмигрантам: "Сохраняйте архивы".

Большая часть архива Колчака после окончания выставки уйдет в Госархив и к частным коллекционерам (их имена засекречены Госархивом), часть останется в Доме русского зарубежья. В частности, помимо документов и переписки адмирала с женой, в Доме русского зарубежья "прописались" документы и переписка с семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX столетий. Так же совсем скоро Госрахив и Дом русского зарубежья снова представят новинку - два тома сборника "Колчак и Россия". В нем впервые будет опубликованы свыше 600 документов, которые пока не представлены на выставке. Именно они во многом проливают свет на неискаженную историю, природу гражданской войны и роль в ней мятежного адмирала Колчака.

Прямая речь

Наталия Солженицына, вдова Александра Солженицына:

И друзья, и враги признают, что Александр Васильевич Колчак - фигура огромного масштаба, человек яркой и трагической судьбы. Тем не менее, сегодняшнее событие - выходит за рамки одной судьбы.

После революции 1917 года и Гражданской войны три четверти XX века подлинные факты недавней российской истории и многие имена ее делателей, среди них и достойнейшие, - оставались либо вовсе неизвестны поколениям советских людей, либо искажались и награждались злобными кличками.

Однако часто - и прежде, и теперь - на все лады повторяется максима: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Кому только она не приписывается - и Ломоносову, и Ньютону, и Наполеону, и Черчиллю, и Ключевскому. Но что наверняка принадлежит Василию Осиповичу Ключевскому - это краткое жёсткое определение: "История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков".

Александру Исаевичу Солженицыну, 45 лет назад лишенному гражданства и высланному в изгнание, довелось послужить живым мостом через ров, глубокий ров разрубленной, раздвоенной исторической памяти. И не только "Красным Колесом", эпопеей о русской революции, которой он отдал 20 лет жизни.

Он поспешил обратиться к еще живым современникам Революции и Гражданской войны с призывом - хранить семейные архивы, каждую строку и каждый предмет, чтобы свидетельства роковых лет России не ушли вместе с ними бесследно, но сохранились бы для русской памяти.

Потом в России многое изменилось. Мы смогли вернуться и привезли с собой больше семисот уникальных рукописей и ряд ценных архивов. Это богатство хранится здесь, под крышей Дома русского зарубежья, созданию которого способствовал Александр Исаевич. С тех пор архивное собрание Дома постоянно растет, и вот сегодня вернулся из зарубежья на родину бесценный архив Колчака.

Солженицын считал Столыпина и Колчака - великими государственными мужами. Возвращаясь на родину через Дальний Восток, Александр Исаевич и старший наш сын Ермолай посетили в Иркутске епископа Вадима в Знаменском монастыре и попросили его отслужить панихиду по расстрелянному здесь адмиралу Колчаку. Через два дня, солнечным утром 16 июня 1994 года, епископ со всем причтом служил панихиду на той самой косе, вдающейся в Ангару, где и расстреляли Колчака и Пепеляева.

Я позволю себе прочитать отрывок из путевых записей Александра Исаевича, написанных 25 лет назад: "На панихиду пришли и казаки - человек 35 и при мальцах, тоже в казачьей форме. Еще и прихожан было с полсотни, неплохой хор. (Бросилась в глаза льноволосая девочка, босая, туфли держала в руке.) Наши свечи задувало речным ветерком. По мосту через Ангару все время шел поток машин (пассажиры из автобусов дичились на нас), два раза пролетали низкие самолеты, заглушая панихиду. Впечатление было - исторического момента. И сердечная связь с Александром Васильевичем, героем моего "Колеса" - как с живым и близким. Епископ Вадим поднял камешек с галечной косы и поцеловал. Казачонки стояли "смирно" и с сияющими глазами. - Отчего у меня было в этот час какое-то ощущение победы? Оттого ли, что как бы сама Русь вернулась на распроклятое место и отдала признание своему казнённому герою?"

Сегодня, 7 февраля 2020 года, в день столетия той казни, отдавая дань признания и памяти Александру Васильевичу Колчаку, верному сыну России, я желаю всем нам и каждому из нас пережить подобное ощущение победы.

Досье "РГ"

Александр Колчак (1874-1920 гг.) - участник Русско-японской и Первой мировой войн, Верховный правитель России и верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918-го - январь 1920 года). 7 февраля 1920 года расстрелян большевиками в Иркутске.