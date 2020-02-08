Новости

Женская сборная России по теннису вышла в финальную часть Fed Cup 23:28
Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие 22:49
Эксперт: Технологии искусственного интеллекта смогут оптимизировать расходы в сфере госуслуг 21:52
Сборная РФ по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете 20:42
В Перми проверят информацию об убийстве пожилых пациентов в больнице 20:34
Экс-беркутовцы вернулись в Киев и будут судиться по делу о майдане 20:31
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU 19:30
Лыжница Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне 18:41
В Киргизии изъяли более двух с половиной центнеров гашиша 18:23
Черноморский флот усилит интенсивность учений 18:20
Новая Lada 4x4. Что в ней нового? 18:17
Вышел трейлер второго сезона сериала о зомби в средневековой Корее 18:13
Ростуризм: Присутствие россиян среди заложников в Таиланде маловероятно 18:10
Вышел трейлер сериала с Хемсвортом и Вальцем "Самая опасная добыча" 18:01
Вышел трейлер российского хоррора "Яга. Кошмар темного леса" 17:53
Сергей Кириенко посетил в Татарстане Болгарскую Исламскую академию 17:53
Боррель: ЕС нужна концепция отношений с США, Россией и Китаем 17:44
Медорганизации накажут за предложения "проверить на коронавирус" 17:37
На российско-грузинской границе снегопад запер 800 машин 17:36
Названы лидирующие по числу браков регионы России 17:33
Итальянец дал голос коронавирусу 17:23
Что приготовила для белорусских ценителей книги Татьяна Устинова 17:22
Карельский зимний карнавал возглавил Дед Мороз из Великого Устюга 17:05
Зеленский попросил папу Римского помочь в освобождении пленных в Донбассе 16:53
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
08.02.2020 22:49
Рубрика: В мире

Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие

В афганской провинции Нангархар под обстрел попало подразделение, в котором были военнослужащие США и Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. Есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

Фото: AP Photo/lSaifullah Maftoon
В сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
В Афганистане похитили гражданина США

"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля", - цитирует агентство заявление представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.

На вопрос о числе убитых и раненых он ответить не смог, уточнив лишь, что за пострадавшими направлены вертолеты.

Пока ни одна из афганских вооруженных группировок ответственность за эту вылазку на себя не взяла.

В мире Ближний Восток Афганистан

Главное сегодня

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Россия выразила Франции протест из-за дела Александра Винника
Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе
Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам