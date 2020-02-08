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08.02.2020 12:55
Рубрика: Общество

Астрофизики предсказали снежную суперлуну в эти выходные

Текст: Лариса Ионова
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Астрономы обещают в эти выходные, с вечера пятницы до утра понедельника, "снежную суперлунию" - явление полной снежной Луны.

Луна приблизится к ближайшей на своей орбите точке к Земле - перигею, и поэтому земляне могут увидеть одно из самых больших полнолуний в этом году. Такая близость к Земле может вызвать более сильные океанские приливы.

Полные луны называются суперлуниями в противоположность микромунам, когда Луна находится в апогее - дальше всего от Земли. Современные термины относятся к тому, как большая и маленькая луна выглядит в различных точках своей эллиптической орбиты. Микромуны кажутся примерно на 14 процентов меньше, чем суперлуны, и иногда кажутся более тусклыми, так как площадь, освещенная Солнцем, становится на 30 процентов меньше.

Фото: REUTERS
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Любопытно, рассказывает Science Alert, что в Северной Америке и Европе люди использовали полные Луны для отслеживания месяцев и сезонов в течение тысяч лет. Однако, пишет издание, Международный астрономический союз (IAU) официально не определил суперлуния или микролуны, и пока астрономы расходятся во мнениях о том, какие полные луны получают это обозначение.

Следующее большое полнолуние, по словам астрофизика Фреда Эспинака, следует ожидать 1 октября 2020 года.

Общество Наука Общество Космос

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