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08.02.2020 19:10
Рубрика: Спорт

Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Текст: Максим Домчев

Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянин увеличил отрыв от ближайшего преследователя в общем зачете соревнований.

Фото: EPA
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В спринте Россию представляли пять спортсменов. Из них трое - Андрей Собакарев, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых - не смогли преодолеть стадию четвертьфинала. За место в финале вели борьбу Александр Большунов и Андрей Краснов.

Большунов в своем полуфинальном забеге финишировал вторым вслед за итальянцем Федерико Пеллегрино. Также по времени отобрались в решающую гонку и два норвежца - Пол Голберг и Эрик Вальнес. Краснов в своем забеге показал лишь пятый результат.

В решающем забеге Голберг и Вальнес продемонстрировали мастерство в выполнении командной тактики. А Большунову пришлось довольствоваться бронзой. Но главное - Большунов увеличит отрыв в общем зачете Кубка мира от норвежца Йоханнеса Клебо еще на 60 очков.

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