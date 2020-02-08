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Рубрика: В мире

Боррель: ЕС нужна концепция отношений с США, Россией и Китаем

Текст: Александр Саможнев

Евросоюз должен наладить отношения с ведущими странами и отстаивать свои ценности, в том числе перед США, Россией и Китаем, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, страны Евросоюза должны предлагать ведущим государствам убедительные концепции отношений. Однако при этом необходимо учесть, что эти "игроки" значительно отличаются друг от друга, к ним необходимо применить разный в зависимости от ситуации подход, считает Боррель.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
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Он также полагает, что Брюссель не должен впадать в иллюзии и быть готовым защищать интересы и ценности Союза. Чтобы ЕС стал ведущим геополитическим игроком, необходимо активно участвовать в решении общих международных проблем, не устраняться от них, пишет политик в статье "Во имя сильной Европы", опубликованной в ряде европейских изданий.

"Мы должны заново выучить язык сильного игрока и превратить Европу в геостратегического игрока высшего уровня", - заключил глава европейской дипломатии.

В мире Европа Россия и Евросоюз

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