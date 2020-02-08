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Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 720

В китайской провинции Хубэй коронавирус нового типа унес жизни 699 человек. За сутки скончался 81 инфицированный.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Всего на территории Китая умерло 717 человек, заразившихся 2019-nCoV. Число инфицированных в провинции достигло 24 953, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 298. Всего из больниц было выписано свыше 1,1 тысячи пациентов.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. На данный момент заражения выявлены в 24 странах мира, в том числе в России. Вероятным переносчиком нового типа коронавируса, помимо змей и летучих мышей, могли быть небольшие млекопитающие панголины. Их чешуя широко применяется в нетрадиционной китайской медицине и кулинарии.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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