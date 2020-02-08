Число жертв стрельбы в Таиланде достигло 17 человек

Дипломат успокоил, что населенный пункт, в котором произошла трагедия со стрельбой, лежит вдалеке от туристических маршрутов. Кроме того, россиян, живущих или работающих на долгосрочной основе, в этом городе тоже нет.

По словам завотделом посольства РФ, относительно недалеко находится национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, но в город Накхон Ратчасима они не заезжают.

Между тем число жертв массовой стрельбы, устроенной в субботу таиландским сержантом, возросло до 17, четырнадцать человек получили ранения. До этого он расстрелял на военной базе командира и двоих сослуживцев. Затем на угнанной машине направился в центр города, где открыл беспорядочную стрельбу.

После этого военный захватил двадцать заложников и забаррикадировался на четвертом этаже торгового центра. Стрелок периодически переправлял в социальные сети видеоматериалы о расправе над людьми, признавался, что "устал нажимать курок" в стрельбе по людям.

Полиция идентифицировала подозреваемого как Джакрапанта Томма. Ранее он написал на своей странице в Facebook, что "смерть неизбежна для всех". После чего появилась запись: "Надо ли мне сдаться?" Однако вскоре она была удалена.

Таиландский спецназ готовится штурмовать здание для освобождения граждан.