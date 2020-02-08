Экс-беркутовцы вернулись в Киев и будут судиться по делу о майдане

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после их обмена в рамках Нормандских договоренностей, сообщил в Facebook адвокат пострадавших адвокат Александр Горошинский.

По его словам, Маринченко и Тамтура суд еще до обмена выпустил из тюрьмы. Следствие не нашло в их действиях состава преступления. Трое их коллег оставались за решеткой вплоть до обмена.

Бывшие милиционеры намерены судиться по делу о майдане. Об этом свидетельствует открытое письмо в адрес президента Владимира Зеленского и других руководителей Украины, отмечает портал strana.ua.

"Мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны", - говорится в обращении.

Экс-сотрудники "Беркута" настаивают на том, что пять лет их держали за решеткой за преступления, которых они не совершали. Виноватыми их назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году.

Причем, все это время руководство Украины использовало милиционеров, чтобы "отчитываться" перед украинским народом о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане. Это позволяло конкретным политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года. Открытое письмо бойцов "Беркута" вызвало в обществе большой резонанс и широко цитируется в социальных сетях, отмечает издание.