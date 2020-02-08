Эксперт объяснил, зачем в НАТО заявили об угрозе российских спутников

Заявляя о некоей угрозе, которую якобы представляют российские космические аппараты, Запад и, в частности, США преследуют свои скрытые интересы.

Так объяснил RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин соответствующее высказывание руководителя стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты.

По словам эксперта, США настойчиво стараются легализовать вывод своего оружия в космическое пространство.

"Они хотят провести через ООН, через Совбез согласие на милитаризацию космоса. Даже если не будет согласия со стороны ООН или Совбеза, то они хотят как бы оправдывать милитаризацию космоса этой якобы виной России и Китая", - отмечает Виктор Литовкин.

Также эксперт высказал мнение о том, что "если американцы кого-то в чем-то обвиняют, значит, они уже это сделали".

Напомним, ранее Андре Ланата предположил, что маневрирующие космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут угрожать западным спутникам.