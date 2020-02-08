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08.02.2020,  
09:30
Текст:  Руслан Мельников

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пишет Washington Examiner, речь идет о маневрирующих в космосе аппаратах.

"Конечно, это угроза для наших союзников", - заявил руководитель стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Фото: РИА Новости
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В публикации говорится, в частности, о том, что НАТО обеспокоил небольшой российский спутник, который "синхронизировал свою орбиту". На Западе считают, что это, якобы, было сделано для того, чтобы отследить американский спутник-шпион.

"До сих пор космическое пространство считалось безопасным убежищем. Это уже не так", - прокомментировал Ланата.

Сообщается, что новые технологии, с помощью которых можно ремонтировать спутники в космосе, реально использовать и для их уничтожения. В качестве примера Washington Examiner упоминает о том, что в России разработан спутник "инспектор космических аппаратов", возможности которого впечатлили западных аналитиков. При этом конкретных доказательств его угрозы для западных спутников они не приводят.

"Мы не знаем наверняка, что это такое, и нет способа проверить это", - признаются эксперты. Но высказывают предположение о том, что в случае серьезного противостояния Россия и Китай способны нанести ущерб космической инфраструктуре, обеспечивающей военную связь США и функционирование GPS.

"Мы можем представить себе много разных способов и много разных видов агрессии в космосе", - заявил Ланата.

Ранее западные СМИ уже обсуждали маневрирование российского аппарата "Космос-2542" возле американского спутника KH-11.

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