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08.02.2020 15:57
Рубрика: Спорт

Гол Соболева помог "Спартаку" выиграть турнир в Катаре

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" стал победителем турнира в Катаре, обыграв сербский "Партизан" - 3:2. Свой первый гол за красно-белых забил Александр Соболев.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

"Спартак" в заключительном для себя матче на кубке "Матч Премьер" в Дохе встречался с сербским "Партизаном". Для победы в турнире команде Доменико Тедеско нужно было выигрывать в основное время. Впрочем, при определенных раскладах могло бы хватить и победы в серии пенальти.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В стартовом составе наставник "Спартака" выпустил следующих футболистов: Ребров, Джикия, Кутепов, Жиго, Рассказов, Тиль, Крал, Зобнин, Айртон, Мирзов, Понсе. И уже в самом дебюте встречи Роман Зобнин смог открыть счет.

Радость "Спартака" продлилась недолго. Вскоре Страхиня Павлович счет сравнял с передачи Бибраса Натхо, а ближе к концу тайма Сейдуба Сума вывел "Партизан" вперед.

Однако главным событием первой половины встречи стало не это. В концовке главный тренер "Партизана" Саво Милошевич, недовольный решением судьи, бросил на поле бутылку, а затем стремительно вылетел и сам.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Арбитр порыв наставника не оценил и показал ему красную карточку, следом за излишнюю эмоциональность красный свет увидел и Натхо, уже имевший предупреждение. Милошевич поначалу бурно призывал команду уйти с поля в знак протеста, но затем все же принял наказание и матч продолжился.

После перерыва "Спартак" провел ряд замен. И одна из них сработала. Александр Соболев забил первый гол за новый клуб, разобравшись с вратарем с близкого расстояния.

Вышел вперед "Спартак" после сомнительного пенальти, назначенного после падения Айртона. Эсекьель Понсе с "точки" был безжалостен.

"Спартак" довел матч до победы и стал обладателем главного приза турнира.

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