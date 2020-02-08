"Химки" победили "Црвену Звезду" в баскетбольной Евролиге

Подмосковные "Химки" в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги на домашней "Арене Мытищи" в присутствии почти шести тысяч зрителей одержали очень важную победу над сербским клубом "Црвена Звезда" из Белграда - 78:72. И это несмотря на обилие травмированных баскетболистов в рядах лидера Единой лиги.

Наставник нашей команды Римас Куртинайтис выпустил в стартовой пятерке сразу трех россиян - капитана Сергея Моню, лучшего бомбардира Алексея Шведа и Вячеслава Зайцева. Компанию им составили латвиец Янис Тимма и американец Девин Букер. Начало встречи для хозяев получилось не самым удачным (0:5, 2:7), но уже в середине первой четверти после дальнего попадания Тиммы химчане вышли вперед - 11:9. Начиная с шестой минуты матча и вплоть до сирены о завершении основного времени игры - хозяева лидировали.

По итогам стартовой десятиминутки подопечные Куртинайтиса вели в счете 28:18, когда команды ушли на большой перерыв, то на табло горели цифры 48:36. Вообще, максимальный перевес российского клуба в этом матче составил 16 очков, Швед и компания долго держали "Црвену Звезду" на расстоянии, вот только в самой концовке пришлось немного понервничать. На последней минуте белградцы сократили разрыв до четырех очков, однако для них все это было уже слишком поздно. Реализованные Шведом два штрафных окончательно сняли вопрос о победителе матча.

Самыми результативными у БК "Химки" стали наш Швед (22 очка), швед по гражданству Йонас Жеребко (19) и Букер (13). В активе Алексея Шведа еще и девять "голевых" передач, то есть одного паса под точный бросок партнера не хватило до так называемого "дабл-дабла". В рядах гостей лучшим был американский атакующий защитник Кевин Пантер (20).

Эта победа "Химок" за 12 туров до завершения регулярного чемпионата позволяет с оптимизмом смотреть на возможность по итогам двухкругового турнира оказать в восьмерке сильнейших участников Евролиги и получить право выступить в плей-офф. Отставание от клуба, занимающего восьмую строчку, сейчас сократилось с двух побед до одной. Плюс есть надежда на то, что количество баскетболистов в командном лазарете в ближайшее время уменьшится. И еще немаловажный штрих: из трех наших представителей в клубном чемпионате Старого света в матчах 24-го тура выиграли только "Химки", а ЦСКА и питерский "Зенит" потерпели поражения.

Комментарий

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки":

- Матч получился тяжелым, так как обе команды устали вследствие "двойной" недели в Евролиге, а также матчей национальных чемпионатов. У нас было немного игроков из-за травм, и мы сыграли ввосьмером. Хорошо, что этого хватило для победы. Уже не первую игру я доволен тем, как мы боремся и стараемся. В начале сезона мы как-то больше ставили на нападение, играли веселее и красивее, в чем нас многие упрекали из-за сосредоточенности именно на атаке. Потом пришел спад, связанный с травмами и усталостью, и по ходу чемпионата нападение стало не столь доминировать.

В данный момент в Евролиге доминирует защита. Мы перестроились на этот стиль, и даже проиграв испанской "Басконии" и израильскому "Маккаби", а также уступив третью четверть ЦСКА, показали, что у нас достаточно старания и желания даже при всей усталости. С "Црвеной Звездой", даже проиграв подбор, боролись достаточно, чтобы победить. Рад, что команда оставила на площадке сердце. У Сергея Карасева повреждение руки. Благо, обошлось без перелома, так как у нас что не травма, то перелом. Какой-то неудачный период. Пока не знаю, сколько Сергею ему потребуется времени на восстановление, но на неделю-другую мы его потеряли. Что касается Джереми Эванса, то ему не нужна операция. У него перелом ноги, американские и немецкие врачи нас обнадежили, что эта травма не столь серьезна. Мы думали, что потеряли Эванса до конца сезона, но согласно последним новостям, через две-три недели он вернется в строй. Энтони Гилл, подвернувший недавно ногу, уже ходит без костылей. Тенденция в хорошую сторону, и нам нужно выждать этот период, потому что впереди двухнедельный перерыв в Евролиге и местных лигах на национальные кубки.

Результаты матчей 24-го тура Евролиги: "Химки" (Московская область, Россия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 78:72, "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - ЦСКА (Москва, Россия) - 72:59, "Панатинаикос" (Афины, Греция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 96:81, "Эфес" (Стамбул, Турция) - "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 96:91, "Альба" (Берлин, Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 97:103, "Баскония" (Витория, Испания) - АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - 79:65, "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 77:78, "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Валенсия" (Испания) - 59:66, "Барселона" (Испания) - "Милан" (Италия) - 84:80.

Положение команд: 1. "Эфес" - 21 победа - 3 поражения. 2-3. "Реал", "Барселона" - по 18-6. 4-5. ЦСКА, "Маккаби" - по 16-8. 6. "Панатинаикос" - 14-10. 7. "Валенсия" - 12-12. 8-9. "Фенербахче", "Милан" - по 11-13. 10-12. "Химки", "Црвена Звезда", "Олимпиакос" - по 10-14. 13-15. "Жальгирис", "Баскония", АСВЕЛ - по 9-15. 16. "Альба" - 8-16. 17-18. "Бавария", "Зенит" - по 7-17.

25-й тур. 20 февраля. "Милан" - "Химки", "Зенит" - "Альба". 21 февраля. "Црвена Звезда" - ЦСКА.