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08.02.2020 17:23
Рубрика: В мире

Итальянец дал голос коронавирусу

Текст: Нива Миракян (Рим)

Итальянский музыкант-концептуалист Массимо Магрини перевел изображение смертельно опасного коронавируса в звук.

Магрини, известный по проекту Bad Spector, опубликовал видео со звуковой дорожкой, полученной с помощью обработки изображения ключевых молекул коронавируса.

Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
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Магрини использовал для создания своего необычного трека изображение коронавируса с сайта Scinetific Animations.

"Прямая ультразвуковая обработка РНК нового коронавируса 2019 года. Последовательность нуклеотидов сопоставлена с различными четырьмя звуками", - написал Магрини на своей странице в Facebook, пояснив, что он тщательно подбирал звуки, чтобы передать правильную атмосферу.

В мире Европа Италия Распространение нового коронавируса

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