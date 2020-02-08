Итальянец дал голос коронавирусу

Итальянский музыкант-концептуалист Массимо Магрини перевел изображение смертельно опасного коронавируса в звук.

Магрини, известный по проекту Bad Spector, опубликовал видео со звуковой дорожкой, полученной с помощью обработки изображения ключевых молекул коронавируса.

Магрини использовал для создания своего необычного трека изображение коронавируса с сайта Scinetific Animations.

"Прямая ультразвуковая обработка РНК нового коронавируса 2019 года. Последовательность нуклеотидов сопоставлена с различными четырьмя звуками", - написал Магрини на своей странице в Facebook, пояснив, что он тщательно подбирал звуки, чтобы передать правильную атмосферу.