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08.02.2020 20:10
Рубрика: В мире

К стрелку, убившему в Таиланде 20 человек, привезли его мать

Текст: Максим Макарычев
По уточненным данным, количество жертв массовой бойни в Таиланде возросло до 20. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Тем временем на место драмы, к стрелку, который был идентифицирован как 32-летний Чакрапант Тхомма, привезли его мать. Полиция доставила ее на вертолете из провинции Чайяпхум в Корат в надежде, что она сможет убедить сына сдаться, сообщает The Bangkok Post.

Резня началась, когда нападавший, сержант тайской армии, украл оружие и боеприпасы и застрелил своего командира и двух человек в военном лагере Суратхампитхак перед тем, как бежать в украденной военной машине. Он обстрелял мирных жителей вдоль своего маршрута до торгового центра Terminal 21 в районе Муанг.

Фото: REUTERS
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Убитый командир был опознан как 48-летний полковник Анантарот Красэ, с которым, как сообщалось, у вооруженного лица возник конфликт из-за некоего спора по земельным вопросам. 63-летняя свекровь полковника была убита в лагере вместе с другим солдатом.

Местные СМИ показали видеозапись того, как солдат выходит из автомашины перед торговым центром около 18 часов по местному времени и стреляет очередью, заставляя людей бежать. Выстрелы можно было услышать на видео.

Войска из специального военного подразделения, прилетевшие на вертолете из Бангкока, были направлены в торговый центр, где, как сообщалось, нападавший удерживал 16 человек в заложниках на четвертом этаже. Командующий тайской армией, генерал Апират Конгсомпонг также находился на месте трагедии. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка живым и не убивать во время операции.

Стрелок вел трансляцию своего преступления в соцсетях. После того, как он написал о том, что устал держать палец на спусковом крючке, трансляция прекратилась. Были неподтвержденные сообщения, что у преступника закреплены гранаты на теле.

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Около 20.30 сообщалось, что войска спецназа готовились "нанести удар" по стрелку внутри торгового центра. Но непосредственное внимание было уделено безопасной эвакуации сотен покупателей и служащих, которые все еще находились в ловушке внутри здания.

Армия попросила средства массовой информации прекратить прямую трансляцию с места, где разворачивалась драма, чтобы избежать предоставления подозреваемому информации о перемещениях спецназа. Национальная комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям также предупредила, что видео со смартфонов, передаваемые людьми внутри торгового центра, представляют потенциальную угрозу для операции.

Страница Facebook преступника была отключена через несколько секунд после трансляции. Позже соцсеть подтвердила, что удалила аккаунт, также удалит "любой другой контент, связанный с этой атакой".

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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