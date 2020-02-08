Каким мультфильмам Ивана Иванова-Вано завидовал сам Уолт Дисней

8 февраля 120 лет назад родился создатель отечественной мультипликации, режиссер, художник сценарист Иван Иванов-Вано.

Его лента "Конек-Горбунок" стала учебным пособием на Студии Уолта Диснея, а по книге "Рисованный фильм" 1950 года учились молодые мультипликаторы. Мы же с удовольствием снова и снова пересматриваем созданные им мультфильмы - "Мойдодыр", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Двенадцать месяцев", "Приключения Буратино", "Левша", "Сказка о царе Салтане", "Храбрый заяц"…

"Это было похоже на чудо, - вспоминал он о своем первом ожившем на экране мальчишке. - Трудно передать охватившее меня чувство. Тут и радость от сознания, что собственными руками создал почти живое существо, тут и странное чувство отчуждения - существо зажило на экране уже своей, независимой жизнью".

Характеры своих рисованных персонажей Иванов-Вано создавал с ювелирной точностью настоящего психолога. Каждый раз он скрупулезно изучал привычки, походку, манеру держаться, даже стиль в одежде каждого своего персонажа.

У каждого художника есть свои любимые творения. В своей книге "Кадр за кадром" Иван Иванов-Вано особенно подробно рассказывает о пяти своих мультипликационных фильмах.

"Сенька-африканец", 1927 год

Сценарий для первого советского детского мультипликационного фильма написали Яков Уринов и Даниил Черкес, взяв за основу сказку Корнея Чуковского "Крокодил". Чтобы облегчить работу художникам, было принято решение совместить мультипликацию с игровым кино. Правда, для этого творческой группе пришлось изобрести новую технику трюковой съемки.

Главный герой - Сенька вместе с ребятами приходит в зоологический сад. На скамейке он находит забытую кем-то книгу "Звери Африки", с любопытством просматривает ее и забирает с собой. Дома мальчик снова погружается в мир загадочных зверей и незаметно засыпает… И тут из книги вылезает мультипликационный Крокодил и предлагает Сеньке отправиться с ним в Африку. Мальчик соглашается и тут же на глазах начинает уменьшаться и превращается в рисованный персонаж… И вот он вместе с Крокодилом летит на воздушном шаре, попадает в Африку, где его ждут интересные, но опасные приключения. А потом… Санька просыпается и снова превращается в нормального мальчика. Дети были в восторге. Раньше они такого никогда не видели.

"Конек-Горбунок", 1947 год

"Перелистывая поэтическую сказку Ершова "Конек-горбунок ", я видел замечательные возможности для создания глубоко национального по духу и форме произведения… Вот лежит такая жемчужина, а мы почему-то проходим мимо", - вспоминал режиссер.

Сочный и колоритный язык Ершова, по словам Иванова-Вано, требовал яркого, образного изобразительного решения. Вдохновение искали в народной игрушке, росписи старинных прялок и тканей, народной архитектуре. Но особое внимание уделили мимике персонажей, которая получилась особенно выразительной.

"Два года наш коллектив работал с огромным энтузиазмом и верой, что фильм должен получиться. Мультипликация в фильме, повторяю, была самого высокого качества", - так высоко оценил свою работу не только сам режиссер, но и зрители.

Спустя 30 лет дети, выросшие на этом мультфильме, потребовали вернуть "Конька-Горбунка" на экраны, чтобы показать его уже своим подросшим детям. Но негатив фильма плохо сохранился, отпечатать новые копии оказалось невозможным. И тогда, в 1975 году, Иванов-Вано снимает новую версию мультфильма.

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", 1951 год

Эту сказку семилетний Ваня ставил "с увлечением и фантазией" в своем домашнем "театре", и вот уже опытный режиссер Иван Петрович, работающий "в волшебном искусстве мультипликации", решил повторить постановку.

"Я рассматривал это произведение Пушкина именно как волшебную лирикодраматическую сказку. Все ее герои были поэтически приподняты, - рассказывает он о своей работе. - Особенно богатыри, в которых я видел былинноэпическую силу. Волшебной была и вся обстановка, окружающая действующих лиц: темные дремучие леса с кряжистыми вековыми деревьями, чудесные раздольные поля, высоченные хоромы злой царицы, величественная гридница богатырей…"

Неповторимые сказочные образы подглядели у Васнецова. "Мы заимствовали только его дух, умение разрабатывать сказочные темы, особое понимание прекрасного в народном искусстве", - пояснял потом режиссер.

В этом фильме все прекрасно - обращение царевича Елисея к месяцу, высокая гора и хрустальный гроб, таинственный лес. Но особенно режиссер гордился царевной - простой, красивой и милой русской девушкой.

"Снегурочка", 1952 год

Прежде, чем взяться за "Снегурочку" Иван Иванов-Вано побывал в имении "Щелыково", где Александр Островский писал свою пьесу. Он видел "Ярилину гору", бродил в таинственном "заповедном лесу" и по лесным полянам. Ничего бы не получилось и без прекрасной музыки Римского-Корсакого, которая "так ярко выявляла действие сказки Островского".

Но это не избавило режиссера от упреков в том, что экранное поведение рисованных персонажей без полноценных монологов и диалогов не сможет передать философское содержание пьесы. Однако он сумел доказать всем, что диалог и движение дополняют друг друга - и как слово в театре немыслимо без движения, так и движение в мультипликации не противопоставлено слову.

"Левша", 1964 год

"Повесть Лескова всегда притягивала меня сочным колоритом русского народного сказа, необычайно меткого, лукавого слова, огромной и чистой любовью к своему народу, к его необычайной талантливости, сердечности, широте души", - вспоминал Иванов-Вано.

Впервые в истории мультипликации режиссер попытался показать характер героя в развитии. Для этого были разработаны три изобразительные линии, каждая из которых развивает определенную тему. Дух народного праздника передают яркие и красочные Тульские сцены. Чтобы показать чопорно-холодные залы дворца и внутреннюю опустошенность придворных, художники вдохновение в старинной гравюрной иллюстрации. Все зарубежные эпизоды и сцены на корабле решены в манере старинной английской гравюры. Только так можно было показать, что душа русского мастера никогда не смирится с неуютной атмосферой туманного Лондона.