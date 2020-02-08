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Рубрика: В мире

Компания Royal Caribbean запретила гражданам КНР пользоваться ее лайнерами

Фото: AP Photo/Brynn Anderson Фото: AP Photo/Brynn Anderson
Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Американская компания Royal Caribbean из-за ситуации с коронавирусом запретила держателям паспортов Китая, Гонконга и Макао пользоваться ее круизными лайнерами. Причем, запрет действует независимо от того, где проживают эти люди.

Фото: Kyodo/via REUTERS
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Пользоваться лайнерами запрещено в течение февраля 2020 года, сообщается на сайте компании. Royal Caribbean также ужесточила требования к медицинскому осмотру. Дополнительные проверки потребуются всем контактировавшим с кем-то, кто за последние 15 дней побывал на территории Китая, Гонконга и Макао, а также людям с симптомами гриппа, пишет РИА Новости.

Если у клиента наблюдаются признаки лихорадки, в посадке на круизный лайнер будет отказано. В компании согласны с тем, что эти шаги очень консервативны и приносят извинения клиентам за доставленные неудобства.

По последним данным, всего на территории Китая умерло 717 человек, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Число инфицированных в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции, достигло 24 953. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 298. Всего из больниц было выписано свыше 1,1 тысячи пациентов.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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