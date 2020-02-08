Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев

Украинские власти обманывают население, говоря о причинах изменения цен на газ, заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, правительство пытается присвоить себе заслугу за снижение цен на голубое топливо, утверждая, что приняло необходимые меры.

"Цена в платежках немного снизилась по одной причине, потому что упала цена топлива в Европе", - раскрыл секрет Ляшко.

Экс-депутат пояснил, что украинцам придется вновь платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на европейских биржах вырастут.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание с российской стороной контракта на транзит газа позволит стабилизировать ситуацию на рынке и снизить цены на газ.

Напомним, в конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. Срок действия контракта составляет пять лет. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года - по 40 миллиардов. Правительство Украины рассчитывает за этот срок получить от транзита более семи миллиардов долларов.