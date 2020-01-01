Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите

По новому контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" прошли поставки первых кубометров газа из России в Евросоюз, заявило ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту", - говорится в сообщении ОГТСУ на странице в Facebook.

ГТС работает в штатном режиме, добавили в компании.

ОГТСУ с 1 января 2020 года стало новым оператором газотранспортной системы Украины. Ранее эти функции выполнял "Укртрансгаз".

Переговоры о продолжении транзита российского газа проходили в течение пяти дней в Вене и завершились 31 декабря. В этот день истекал срок предшествующего договора о транзите, который был заключен на десять лет. Была реальной угроза, что стороны не смогут договориться об условиях транзита.

Новый контракт подписан сроком на пять лет. В 2020 году предполагается прокачать через ГТС Украины 65 миллиардов кубометров газа, а в каждый из последующих четырех лет - по 40 миллиардов. При этом "Газпром" и "Нафтогаз" отказались от всех исков, по которым еще не приняты окончательные решения судом. Будет снят арест с активов и денежных средств "Газпрома". Но по решению Стокгольмского арбитража "Газпром" обязали выплатить украинской стороне 2,9 миллиарда долларов, что и было сделано 27 декабря 2019 года.