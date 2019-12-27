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27.12.2019 11:26
Рубрика: Экономика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января

Текст: Сергей Тихонов
Россия и Украина договорились обнулить все взаимные претензии по газу с 1 января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

"С 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - сказал он.

Двадцатого декабря в Минске Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

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Договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. Его подписание ожидается до конца этого года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Стороны договорились, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом они откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам и отзовут арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Кроме того "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу

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