Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января

"С 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - сказал он.

Двадцатого декабря в Минске Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

Договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. Его подписание ожидается до конца этого года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Стороны договорились, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом они откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам и отзовут арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

Кроме того "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины.