Стали известны подробности условий транзита газа в Европу через Украину

По словам Андрея Ермака, помощника президента Украины Владимира Зеленского, Россия по итогам переговоров согласилась выплатить Украине 3 млрд долларов долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Это подтверждает заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера, который подчеркнул, что соглашение предусматривает отказ от новых взаимных претензий, отзыв исков и выплату по решению Стокгольмского арбитража.

Все участники переговоров отметили высокую важность достигнутых соглашений и подчеркнули, что стороны урегулировали взаимные претензии.

Бывший замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал достигнутое соглашение сбалансированным и выгодным для всех участников переговоров.

По информации от нового оператора ГТС Украины сегодня, 21 декабря в Вене намечена встреча с "Газпромом", где будут обсуждаться технические вопросы.

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу. Стороны подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.