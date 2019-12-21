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21.12.2019 13:00
Рубрика: Экономика

Стали известны подробности условий транзита газа в Европу через Украину

Текст: Сергей Тихонов
Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской компании. Договор будет заключен сроком на пять лет. Его подписание ожидается до конца этого года, что подтвердили все участники переговоров.

По словам Андрея Ермака, помощника президента Украины Владимира Зеленского, Россия по итогам переговоров согласилась выплатить Украине 3 млрд долларов долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Это подтверждает заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера, который подчеркнул, что соглашение предусматривает отказ от новых взаимных претензий, отзыв исков и выплату по решению Стокгольмского арбитража.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Все участники переговоров отметили высокую важность достигнутых соглашений и подчеркнули, что стороны урегулировали взаимные претензии.

Бывший замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал достигнутое соглашение сбалансированным и выгодным для всех участников переговоров.

По информации от нового оператора ГТС Украины сегодня, 21 декабря в Вене намечена встреча с "Газпромом", где будут обсуждаться технические вопросы.

В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу. Стороны подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу

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