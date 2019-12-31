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31.12.2019 01:45
Рубрика: Экономика

Россия и Украина подписали документы на транзит газа с 1 января

Москва и Киев подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Переговоры продолжались пять дней. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, сделка восстановила баланс интересов сторон.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Договор заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. В рамках мирового соглашения стороны отказываются от взаимных претензий по действующим контрактам и отзывают арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений.

"Надеюсь, тема закрыта, проблем в этой сфере больше быть не должно", - заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Разговоры о победителях и проигравших не имеют смысла. На серьезные компромиссы пошли обе стороны, отмечают эксперты.

"Транзит выгоден как Украине, так и России. Киев получает получает доходы, поддерживается газотранспортная система страны. А у Москвы есть возможность наращивать объемы экспорта", - подчеркнул эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.

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